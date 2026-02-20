Дональд Трамп решил поручить раскрыть документы, касающиеся инопланетян и НЛО.

«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру [Питу Хегсету] и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Он объяснил решение «огромным интересом к этому вопросу».

Ранее глава Белого дома обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации после его недавнего заявления о существовании инопланетян. «Он извлек это из секретной информации… Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп журналистам. По его мнению, Обама «совершил большую ошибку».

«Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в... Зоне 51», — говорил в интервью Барак Обама.

Зона 51 — это засекреченный объект ВВС США в штате Невада, где, по мнению некоторых, находятся тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля. В архивных документах ЦРУ, рассекреченных в 2013 году, утверждалось, что это был полигон для испытаний сверхсекретных самолетов-шпионов.

«За время моего президентства я не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами. Серьезно!» — написал бывший американский лидер в соцсети.

Он объяснил свою веру в существование инопланетян тем, что статистическая вероятность жизни за пределами Земли высока, поскольку Вселенная очень обширна. Однако шансы на посещение Земли инопланетянами низки, учитывая расстояние, считает он.

Трамп, отвечая на вопрос о том, видел ли он доказательства существования инопланетян, сказал: «Я не знаю, существуют они или нет».