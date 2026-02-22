Дональд Трамп за сутки повысил пошлину для всего мира с 10 до 15 процентов

Дональд Трамп повысил пошлину для всего мира с 10 до 15 процентов спустя всего сутки после своего же указа.

«На основании тщательного, подробного и всестороннего анализа абсурдного, плохо составленного и крайне антиамериканского решения Верховного суда США по тарифам, вынесенного вчера после многих месяцев размышлений, прошу вас принять это заявление как подтверждение того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10 процентов для стран, многие из которых десятилетиями «обворовывали» США безнаказанно (пока не пришло мое правление!), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15 процентов. В течение следующих нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, юридически допустимые тарифы, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс «Сделаем Америку снова великой» — ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ!!!», — написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Верховный суд США признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.