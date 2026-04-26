09:11
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Происшествия

ЧП в Вашингтоне: на ужине Дональда Трампа с журналистами прозвучали выстрелы

Президента США эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне из-за начавшейся стрельбы. Неизвестный открыл стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали Дональд Трамп и ряд высокопоставленных членов его администрации. Чиновников и участников встречи эвакуировали.

По данным ВВС, Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и другие высокопоставленные лица были сразу же эвакуированы сотрудниками Секретной службы.

По словам репортеров пула Белого дома, сотрудники Секретной службы говорили о задержании предполагаемого стрелка.

Пока неизвестно, где именно был произведены выстрелы и есть ли пострадавшие.  

В момент выстрелов часть присутствующих бросилась к выходу, другие начали искать укрытие, передает Reuters. После того, как президента увели, на сцену забежали вооруженные агенты Секретной службы. По данным New York Post, нападавшего задержали еще на подходе к банкетному залу, у рамок металлоискателя, где и произошла стрельба.

Позже Дональд Трамп подтвердил, что агенты задержали стрелявшего. «Я рекомендовал продолжить шоу, но буду полностью руководствоваться решениями правоохранительных органов»,— написал он в своей соцсети Truth Social.

Сейчас здание отеля оцеплено, сообщает AFP. По данным Axios, репортеры и их гости продолжают находиться внутри банкетного зала отеля.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371928/
просмотров: 308
Версия для печати
Популярные новости
26 апреля, воскресенье
09:00
Неделя-24. Элитные школы по цене квартир, санкции от Европы и чистки в ГКНБ Неделя-24. Элитные школы по цене квартир, санкции от Ев...
08:51
Авиапарк и музей с симулятором полетов открылись в международном аэропорту «Ош»
08:48
Стрельба на ужине с участием Трампа: президент США опубликовал фото стрелка
08:38
ЧП в Вашингтоне: на ужине Дональда Трампа с журналистами прозвучали выстрелы
08:16
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
25 апреля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:54
Число электромобилей в мире достигло рекордной отметки
21:21
В Бишкеке стартует масштабная ночная обработка зеленых насаждений от вредителей
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 апреля: небольшие дожди