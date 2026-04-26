ЧП в Вашингтоне: на ужине Дональда Трампа с журналистами прозвучали выстрелы

Президента США эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне из-за начавшейся стрельбы. Неизвестный открыл стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали Дональд Трамп и ряд высокопоставленных членов его администрации. Чиновников и участников встречи эвакуировали.

По данным ВВС, Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и другие высокопоставленные лица были сразу же эвакуированы сотрудниками Секретной службы.

По словам репортеров пула Белого дома, сотрудники Секретной службы говорили о задержании предполагаемого стрелка.

Пока неизвестно, где именно был произведены выстрелы и есть ли пострадавшие.

В момент выстрелов часть присутствующих бросилась к выходу, другие начали искать укрытие, передает Reuters. После того, как президента увели, на сцену забежали вооруженные агенты Секретной службы. По данным New York Post, нападавшего задержали еще на подходе к банкетному залу, у рамок металлоискателя, где и произошла стрельба.

Позже Дональд Трамп подтвердил, что агенты задержали стрелявшего. «Я рекомендовал продолжить шоу, но буду полностью руководствоваться решениями правоохранительных органов»,— написал он в своей соцсети Truth Social.

Сейчас здание отеля оцеплено, сообщает AFP. По данным Axios, репортеры и их гости продолжают находиться внутри банкетного зала отеля.