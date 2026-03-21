В США выпустят золотую монету с изображением Дональда Трампа

Федеральная комиссия США по делам искусств единогласно одобрила выпуск памятной золотой монеты с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Монета войдет в юбилейную серию, планируемую к выпуску в 2026 году. На нее будет нанесен портрет Дональда Трампа, опирающегося на стол. Он одобрил этот дизайн. Размер монеты из 24-каратного золота еще не определен. Ее максимальный диаметр может составлять 7,6 сантиметра. Окончательно вопрос решит Монетный двор Соединенных Штатов.

Американский казначей Брэндон Бич назвал «наиболее подходящим и символичным» портрет действующего президента на лицевой стороне юбилейной монеты, «олицетворяющей непреходящий дух нашей страны и демократии». Критики заявляют, то «попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете — это его очередная попытка исказить смысл 250-летия Америки». Об этом заявил сенатор-демократ Джефф Меркли.