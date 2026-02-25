Дональд Трамп выступил в Конгрессе: главные заявления президента США

Президент США более двух часов выступал в Конгрессе перед двумя палатами с ежегодным обращением о ситуации в стране.

Фото Reuters. Дональд Трамп выступил в Конгрессе

Главное из заявлений главы Белого дома:

США получили от «своего нового друга» Венесуэлы 80 миллионов баррелей нефти. Армия Соединенных Штатов прекратила власть «незаконного диктатора Николаса Мадуро»;

администрация Байдена принесла США «худшую инфляцию в истории»;

Иран уже имеет ракеты, которые могут угрожать Европе и американским базам за рубежом, Тегеран также работает над созданием ракет, способных достичь США;

Иран хочет заключить сделку. США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, но приоритет — решить эту проблему дипломатическим путем;

США усиленно работают над урегулированием вооруженного конфликта в Украине;

восстановление безопасности и доминирования США в Западном полушарии необходимо для обеспечения национальных интересов и защиты страны — будучи президентом, я буду устанавливать мир везде, где это возможно, но я никогда не буду колебаться, чтобы противостоять угрозам Америке, где это необходимо;

я положу конец «чрезмерно завышенным ценам на рецептурные лекарства».

Президент США призвал Конгресс принять закон «О спасении Америки», по которому избиратели должны подтверждать свое гражданство для участия в выборах.

Дональд Трамп также заявил о беспрецедентных успехах его администрации в сфере экономики, безопасности и внешней политики.