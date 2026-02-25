11:54
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Власть

Дональд Трамп выступил в Конгрессе: главные заявления президента США

Президент США более двух часов выступал в Конгрессе перед двумя палатами с ежегодным обращением о ситуации в стране.

Reuters
Фото Reuters. Дональд Трамп выступил в Конгрессе

Главное из заявлений главы Белого дома:

  • США получили от «своего нового друга» Венесуэлы 80 миллионов баррелей нефти. Армия Соединенных Штатов прекратила власть «незаконного диктатора Николаса Мадуро»;
  • администрация Байдена принесла США «худшую инфляцию в истории»;
  • Иран уже имеет ракеты, которые могут угрожать Европе и американским базам за рубежом, Тегеран также работает над созданием ракет, способных достичь США;
  • Иран хочет заключить сделку. США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, но приоритет — решить эту проблему дипломатическим путем;
  • США усиленно работают над урегулированием вооруженного конфликта в Украине;
  • восстановление безопасности и доминирования США в Западном полушарии необходимо для обеспечения национальных интересов и защиты страны — будучи президентом, я буду устанавливать мир везде, где это возможно, но я никогда не буду колебаться, чтобы противостоять угрозам Америке, где это необходимо;
  • я положу конец «чрезмерно завышенным ценам на рецептурные лекарства».

Президент США призвал Конгресс принять закон «О спасении Америки», по которому избиратели должны подтверждать свое гражданство для участия в выборах.

Дональд Трамп также заявил о беспрецедентных успехах его администрации в сфере экономики, безопасности и внешней политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363478/
просмотров: 868
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп за сутки повысил пошлину для всего мира с 10 до 15 процентов
Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира
Дональд Трамп решил поручить раскрыть документы, касающиеся инопланетян и НЛО
Садыр Жапаров: К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА
Кого Дональд Трамп позвал в свой «Совет мира». Список
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Моя мораль — ограничение. Трамп заявил, что ему не нужно международное право
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
25 февраля, среда
11:48
Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль
11:37
ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек
11:34
В РФ на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о запрете на ношение никабов
11:32
Снос двух школ в Оше. Учеников одной из них перевели на онлайн-обучение
11:29
Бишкекская Венеция. Как пешеходу дойти до цели и не утонуть