Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин размером 10 процентов на импорт из всех стран. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, он подписал в Овальном кабинете указ о глобальной пошлине в 10 процентов в отношении всех стран, который вступит в силу «практически немедленно».

В заявлении, которое было размещено на сайте Белого дома, говорится, что дополнительные пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней.

Дополнительной пошлиной не будет облагаться импорт в США некоторых критических минералов, энергоносителей, природных ресурсов, удобрений, не производимых на территории страны, некоторых видов сельскохозяйственной продукции, лекарств, некоторых видов электроники, автомобилей и других видов транспорта, а также продукции, используемой в аэрокосмической отрасли.

Кроме того, из-под действия дополнительной пошлины выведен импорт в США продукции в сфере национальной безопасности, а также товаров, импорт которых предусмотрен трехсторонним торговым соглашением США, Мексики и Канады (USMCA).

Также из заявления следует, что прекращается действие пошлин, введенных под предлогом закона о чрезвычайном положении. В частности, речь идет о пошлинах, введенных США в апреле 2025 года на продукцию из 185 стран и территорий. Кроме того, прекращается действие пошлин, введенных в отношении Китая, Мексики и Канады под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также против стран, закупавших нефть или газ у Венесуэлы.

Прекращено действие указа, согласно которому США в августе 2025 года ввели в отношении Индии дополнительные пошлины в размере 25 процентов в связи с приобретением ею российской нефти.

Ранее Верховный суд США признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.