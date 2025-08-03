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Власть

Заявления Трампа о перемещении атомных подлодок ближе к РФ невозможно проверить

Заявления Дональда Трампа о перемещении атомных подводных лодок ближе к России невозможно проверить, сообщает The New York Times.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Перемещения атомных подводных лодок являются одними из самых тщательно скрываемых маневров Пентагона, поэтому, вероятно, невозможно узнать, действительно ли президент США отправил их или просто пытается «донести свою точку зрения», пишет издание.

NYT уточняет, что у Соединенных Штатов есть два вида атомных подлодок: ударные подлодки для поиска целей и крупные стратегические подводные лодки с ядерным оружием на борту. Стратегические подлодки нет необходимости перемещать — они могут нанести удар с расстояния нескольких тысяч километров, более того, передислокация может выдать их расположение.

Несмотря на отсутствие уверенности в том, что подлодки действительно направились ближе к России, «подобная публичная демонстрация ядерной мощи — редкость даже для Трампа, который в последний раз открыто угрожал ядерным оружием председателю КНДР Ким Чен Ыну в начале своего первого срока в 2018 году». Тогда президент США заявил, что его «ядерная кнопка» «гораздо больше и мощнее», чем у Северной Кореи. Эта угроза в конечном счете привела к дипломатическим контактам США и КНДР, трем встречам Трампа и Ким Чен Ына и «полному провалу попыток заставить северокорейского лидера отказаться от своего ядерного арсенала, который сейчас больше, чем когда-либо», говорится в публикации.

Отметим, глава Белого дома заявлял, что отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах. В Пентагоне не стали комментировать размещение двух атомных подводных лодок «в соответствующих регионах». О каких именно регионах идет речь, Трамп не уточнил.

Дональд Трамп и Дмитрий Медведев поссорились в соцсетях после того, как зампред Совбеза РФ намекнул на возможную передачу ядерного оружия Ирану, а также раскритиковал ультиматум, выдвинутый президентом США и касающийся сроков окончания конфликта Украины и РФ. В ответ американский лидер предложил Дмитрию Медведеву «следить за словами».

Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается ввести санкции против России после окончания 10-дневного ультиматума, который объявил ранее. Он также сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф после поездки в Израиль посетит Россию.

Напомним, глава США ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338366/
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