Изменения в миграционной политике для кыргызстанцев обсудили в Госдепе

Кабмин обсудил с Госдепом изменения миграционной политики США по отношению к кыргызстанцам.

В рамках рабочей поездки в Вашингтон первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев встретился с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Кристофером Ландау.

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Как сообщили в пресс-службе кабмина, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-американского сотрудничества. Также стороны обсудили вопросы соблюдения международных санкций, а также перспективные направления торгово-экономического взаимодействия.

Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с последними изменениями миграционной политики США по отношению к гражданам Кыргызстана.

Что именно озвучено в ходе обсуждения изменений миграционной политики, не уточняется. В заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс также лишь отмечается, что стороны обсудили «обеспечение исполнения национального иммиграционного законодательства».

В июне сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан 36 стран, в том числе КР. В июле Госдеп сократил срок действия неиммиграционных виз кыргызстанцам. По новым правилам неиммиграционные (туристические/деловые) визы будут выдавать на три месяца и только на один въезд.

После этого замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Лесли Вигери выразил обеспокоенность изменениями. В итоге стороны договорились продолжить консультации с целью выработки взаимоприемлемых решений.