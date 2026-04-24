11:48
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Происшествия

Торнадо разнес город в Оклахоме. Повреждена авиабаза, есть пострадавшие

Мощный торнадо обрушился на север штата Оклахома, нанеся серьезный ущерб городу Эниду. Стихия повредила сотни зданий и инфраструктуру, есть пострадавшие.

По предварительным данным, не менее 10 человек получили травмы. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших.

Наиболее сильные разрушения зафиксировали в жилых районах — торнадо срывал кровли, разрушал дома и переворачивал автомобили.

Пострадала расположенная в черте города авиабаза «Вэнс». О степени повреждений военной инфраструктуры пока не сообщается.

Сильная буря накрыла регион несколько часов назад. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, так как угроза повторных штормов сохраняется.

Спасательные работы продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371731/
просмотров: 3444
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько граждан Кыргызстана депортировано из США, рассказали в МИД
Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев
Глава МВД Кыргызстана в Самарканде встретился с представителем Госдепа США
В Вашингтоне представили инициативу Silk Seven Plus для развития связей в ЦА
Кыргызстан и США обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
О приоритетах США в сотрудничестве с Центральной Азией рассказала эксперт
Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств
Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству
Глава кабмина провел переговоры с госсекретарем США. Какие темы обсуждали
В Вашингтоне состоялись кыргызско-американские политические консультации
Популярные новости
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
На&nbsp;КПП &laquo;Ак-Жол&nbsp;&mdash; автодорожный&raquo; задержан неучтенный груз На КПП «Ак-Жол — автодорожный» задержан неучтенный груз
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
26 апреля, воскресенье
11:29
Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены на аукцион Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены н...
11:00
Куда выбраться на майские праздники: варианты отдыха по Кыргызстану
10:30
В Бишкеке в начале недели осадки не ожидаются. Прогноз погоды на 27-29 апреля
10:16
Атака на Иран. Трамп отменил поездку переговорщиков от США в Исламабад
10:00
Когда враг невидим. Генерал Кубатбек Кожоналиев о Чернобыле и его уроках