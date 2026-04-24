Торнадо разнес город в Оклахоме. Повреждена авиабаза, есть пострадавшие

Мощный торнадо обрушился на север штата Оклахома, нанеся серьезный ущерб городу Эниду. Стихия повредила сотни зданий и инфраструктуру, есть пострадавшие.
По предварительным данным, не менее 10 человек получили травмы. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших.
Пострадала расположенная в черте города авиабаза «Вэнс». О степени повреждений военной инфраструктуры пока не сообщается.
Сильная буря накрыла регион несколько часов назад. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, так как угроза повторных штормов сохраняется.
Спасательные работы продолжаются.