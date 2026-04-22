Общество

Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев

Посольство США в Кыргызской Республике объявило о начале приема заявок на участие в программе Фулбрайта для иностранных студентов на 2027-2028 учебный год. Победители конкурса смогут бесплатно получить степень магис ра в американских университетах.

Подать заявку могут граждане Кыргызстана и постоянные жители страны, имеющие диплом о высшем образовании, эквивалентный степени бакалавра в США.

Кандидаты должны проживать в КР на момент подачи документов и владеть английским языком на уровне, достаточном для полноценного обучения.

из интернета
Фото из интернета.

Программа открыта для выпускников в сферах искусства, инженерии, естественных наук, гуманитарных и социальных дисциплин. Медицинское направление не участвует, однако выпускники медвузов могут подаваться на программы в области общественного здравоохранения или управления больницами.

Отбор проводится на конкурсной основе. При рассмотрении заявок учитываются академические достижения, лидерские качества, зрелость кандидата, способность адаптироваться к жизни в США, интерес к межкультурному обмену и потенциал содействовать взаимопониманию между Кыргызстаном и Соединенными Штатами.

Победители программы получат:

  • полную оплату обучения;
  • ежемесячную стипендию до 24 месяцев;
  • медицинскую страховку;
  • компенсацию расходов на книги, оборудование, транспорт;
  • участие в образовательных и культурных мероприятиях программы Фулбрайт.

Крайний срок подачи заявок — 10 июня 2026 года до 17.00 по времени Бишкека.

Неполные или отправленные позже анкеты рассматриваться не будут.

После технической проверки документы изучит независимая комиссия. Кандидатов с лучшими результатами пригласят на собеседование в посольство. Затем номинанты должны будут сдать TOEFL и GRE/GMAT, причем тестовые сборы покроют специальными ваучерами.

Финалисты, прошедшие все этапы отбора, смогут отправиться на учебу в США осенью 2027 года.

Справка

Fulbright — одна из самых известных международных академических программ обмена, действующая более 75 лет. Ее выпускниками стали тысячи ученых, дипломатов, общественных деятелей и лидеров по всему миру.
Материалы по теме
Глава МВД Кыргызстана в Самарканде встретился с представителем Госдепа США
В Вашингтоне представили инициативу Silk Seven Plus для развития связей в ЦА
Кыргызстан и США обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
О приоритетах США в сотрудничестве с Центральной Азией рассказала эксперт
Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств
Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству
Глава кабмина провел переговоры с госсекретарем США. Какие темы обсуждали
В Вашингтоне состоялись кыргызско-американские политические консультации
Иран оценил ущерб от атак США и Израиля в $270 миллиардов
Конец эпохи сверхдержав
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
