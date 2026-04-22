Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев

Посольство США в Кыргызской Республике объявило о начале приема заявок на участие в программе Фулбрайта для иностранных студентов на 2027-2028 учебный год. Победители конкурса смогут бесплатно получить степень магис ра в американских университетах.

Подать заявку могут граждане Кыргызстана и постоянные жители страны, имеющие диплом о высшем образовании, эквивалентный степени бакалавра в США.

Кандидаты должны проживать в КР на момент подачи документов и владеть английским языком на уровне, достаточном для полноценного обучения.

Фото из интернета. Кыргызстанцев приглашают на магистратуру в США по программе Фулбрайта

Программа открыта для выпускников в сферах искусства, инженерии, естественных наук, гуманитарных и социальных дисциплин. Медицинское направление не участвует, однако выпускники медвузов могут подаваться на программы в области общественного здравоохранения или управления больницами.

Отбор проводится на конкурсной основе. При рассмотрении заявок учитываются академические достижения, лидерские качества, зрелость кандидата, способность адаптироваться к жизни в США, интерес к межкультурному обмену и потенциал содействовать взаимопониманию между Кыргызстаном и Соединенными Штатами.

Победители программы получат:

полную оплату обучения;

ежемесячную стипендию до 24 месяцев;

медицинскую страховку;

компенсацию расходов на книги, оборудование, транспорт;

участие в образовательных и культурных мероприятиях программы Фулбрайт.

Крайний срок подачи заявок — 10 июня 2026 года до 17.00 по времени Бишкека.

Неполные или отправленные позже анкеты рассматриваться не будут.

После технической проверки документы изучит независимая комиссия. Кандидатов с лучшими результатами пригласят на собеседование в посольство. Затем номинанты должны будут сдать TOEFL и GRE/GMAT, причем тестовые сборы покроют специальными ваучерами.

Финалисты, прошедшие все этапы отбора, смогут отправиться на учебу в США осенью 2027 года.