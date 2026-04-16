Власть

Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе визита в Вашингтон провел встречу с генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. Стороны обсудили расширение взаимодействия и возможное получение Кыргызстаном статуса постоянного наблюдателя при организации.

В ходе переговоров глава кабмина представил социально-экономические показатели республики. По его словам, среднегодовой рост ВВП за последние три года составил не менее 9 процентов, а по итогам 2025 года достиг 11,5 процента.

Одной из ключевых тем стало присоединение Кыргызстана к Организации американских государств в статусе наблюдателя.

Касымалиев отметил, что это позволит расширить политический диалог и укрепить сотрудничество со странами Северной и Южной Америки.

Отдельное внимание уделено культурному взаимодействию. Глава кабмина пригласил страны-члены организации принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября.

Генеральный секретарь Альберт Рамдин, в свою очередь, поддержал стремление Кыргызстана к углублению сотрудничества и отметил достигнутые экономические показатели.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к реализации совместных инициатив.

Справка

Организация американских государств — региональная международная организация, основанная в 1948 году. Объединяет 35 государств Северной и Южной Америки и занимается вопросами безопасности, демократии и развития.
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Памятка для клиентов О! + O!Bank: Что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
