О приоритетах США в сотрудничестве с Центральной Азией рассказала эксперт

США выстраивают торговые отношения со всей Центральной Азией как с единым регионом, численность населения которого составляет 80 миллионов человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила исполнительный директор Американской торговой палаты Алтынай Асанова.

Она отметила, что приоритетом для сотрудничества является регион в целом, а не отдельные страны.

По ее словам, для международного бизнеса важен масштаб, а объединенный рынок Центральной Азии как раз и позволяет обеспечивать необходимые объемы.

«Когда мы объединяемся с Казахстаном и Узбекистаном, рынок выходит на более высокий уровень и становится интересным для партнеров», — пояснила эксперт.

Алтынай Асанова также озвучила приоритеты США в развитии сотрудничества: IT-сектор, критические минералы, агробизнес и туризм.

При этом, по оценке представителя Американской торговой палаты, Кыргызстан начинают воспринимать как hidden gem (скрытая жемчужина).

Туристы из США и Европы интересуются ремесленничеством, органической продукцией, фруктами и сухофруктами. Но для выхода на внешние рынки производителям не хватает объема продукции.