В Вашингтоне представили инициативу Silk Seven Plus для развития связей в ЦА

В Вашингтоне на Капитолийском холме представили новую инициативу Silk Seven Plus (S7+) — рамочную программу, направленную на углубление региональной интеграции в Центральной Азии и расширение связей с глобальными рынками. Об этом сообщил сайте разработчика проекта — Института стратегии и политики New Lines.

Как отмечается, инициатива S7+ рассматривается как модель экономического партнерства нового поколения, предусматривающая поэтапное укрепление координации между странами региона, развитие транспортной и торговой взаимосвязанности, создание новых торговых коридоров.

Согласно концепции, ключевыми задачами являются:

ускорение интеграции стран региона в мировые торговые сети;

повышение устойчивости экономик;

снижение зависимости от ограниченного круга внешнеэкономических партнеров.

Инициатива охватывает страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан), а также Афганистан и Пакистан, и направлена на развитие сотрудничества в таких сферах, как транспортная инфраструктура, энергетика, водные ресурсы и цепочки поставок критически важных материалов.

Отмечается, что S7+ также призвана укрепить экономический суверенитет государств региона и расширить их доступ к рынкам Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.

После презентации в Вашингтоне инициативу планируется представить в европейских столицах, включая Лондон и Брюссель.

В рамках этого проекта готовятся детальные аналитические доклады, содержащие конкретные предложения по развитию инфраструктуры, углублению энергетического сотрудничества и совершенствованию торговых механизмов в Центральной и Южной Азии.