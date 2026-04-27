Игры кочевников. В Кыргызстан ждут команду по кок бору из штата Юта

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел встречу с делегацией США во главе с председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом. Одной из ключевых тем стала культурная повестка, включая Всемирные игры кочевников и национальную игру кок бору, сообщает пресс-служба парламента.

Как отметил Марлен Маматалиев, Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с США, в том числе в культурно-гуманитарной сфере. Он пригласил американскую делегацию принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в стране в этом году.

Особый интерес к кыргызским традициям проявила американская сторона. Член делегации Джози Макги сообщила, что в штате Юта растет интерес к кок бору, и на Игры кочевников планируется приезд отдельной команды.

Помимо этого, стороны обсудили развитие межпарламентского диалога, расширение экономического сотрудничества и визовые вопросы. В частности, кыргызская сторона предложила создать аналог депутатской группы дружбы в Конгрессе США, а также подняла вопрос об упрощении визового режима.

Американская делегация выразила готовность к укреплению сотрудничества и поддержке инициатив, озвученных кыргызской стороной.