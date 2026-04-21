Власть

Глава МВД Кыргызстана в Самарканде встретился с представителем Госдепа США

Министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков встретился в Самарканд с директором программ Европы и Азии Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) Марк Тервакоски. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, встреча прошла 20 апреля в рамках международного форума по противодействию транснациональным наркоугрозам.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сферах борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, обеспечения общественной безопасности и противодействия транснациональным угрозам.

Также речь шла о развитии совместных проектов в области цифровой криминалистики, борьбы с киберпреступностью и укрепления потенциала правоохранительных органов.

В МВД отметили, что стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства и совместных инициатив по обеспечению безопасности и правопорядка.
