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Общество

Госдеп США сократил срок действия неиммиграционных виз кыргызстанцам

Кыргызстан попал в список стран, которым Государственный департамент США сократил срок действия неиммиграционных виз. Об этом сообщает пресс-служба посольства Америки в КР.

По ее данным, сокращение срока действия таких виз усиливает способность США выявлять и предотвращать злоупотребления в иммиграционной системе.

В посольстве также отметили исполнительный Указ президента Трампа «О защите Соединенных Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и общественной безопасности», в котором сообщается, что процесс выдачи виз должен обеспечивать, чтобы иностранные путешественники, направляющиеся в США, не представляли угрозы для национальной безопасности и общественной безопасности страны.

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Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана.

В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335712/
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