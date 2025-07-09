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Власть

Кыргызстан и Таджикистан заложили фундамент для развития сотрудничества

Фото администрации президента КР. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Сегодня президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Переговоры состоялись в Душанбе, стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-таджикского сотрудничества, сообщила пресс-служба главы КР.

Премьер-министр Кохир Расулзода отметил, что визит Садыра Жапарова свидетельствует о позитивной динамике в отношениях между двумя странами. Он подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров Кыргызстана и Таджикистана взаимодействие вышло на новый уровень.

Кохир Расулзода выразил уверенность, что визит Садыра Жапарова станет значимым импульсом для расширения сотрудничества, особенно в экономике, инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.

Президент Садыр Жапаров заявил, что 2025 год является важной вехой в кыргызско-таджикских отношениях. Он подчеркнул, что урегулирование чувствительных вопросов, закрепление договоренностей и взаимные визиты на высоком уровне стали результатом твердой политической воли глав государств и усердной работы правительств.

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Глава Кыргызстана с удовлетворением отметил, что подписанные в ходе визита документы и совместная работа правительств закладывают «непоколебимый фундамент вечной дружбы между двумя странами и народами». Президент подчеркнул, что настал благоприятный момент для реализации всех достигнутых договоренностей, и призвал объединить усилия для вывода кыргызско-таджикских отношений на качественно новый уровень.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что премьер-министры двух государств приложат максимальные усилия для развития кыргызско-таджикских отношений, поскольку работа глав правительств является одним из определяющих факторов успешного развития двусторонних связей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335725/
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