13:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»

Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Америка». Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х.

По его словам, сегодня создана Американская партия, чтобы «вернуть вам свободу».

«Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии», — добавил он.

Ранее Илон Маск заявлял, что новая партия должна будет обеспечить решающие голоса в Конгрессе по спорным законам. Активно о новой политической силе предприниматель заговорил параллельно с критикой «Большого и прекрасного билля» Дональда Трампа.

По его мнению, новый закон ведет к «безумным» расходам на его реализацию — к уничтожению миллионов рабочих мест в США и поставит страну «на путь долгового рабства».

Накануне президент США подписал «большой прекрасный закон», который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе. До этого документ был принят Конгрессом с небольшим перевесом голосов. Документ представляет собой комплексную экономическую программу, воплощающую ключевые предвыборные обещания главы Белого дома.

Именно этот законопроект стал яблоком раздора между Трампом и Илоном Маском. В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соратники устроили публичную перепалку, которая продолжалась несколько дней.

Напомним, в США долгое время соперничают Демократическая и Республиканская партии. Они сменяют друг друга у власти с середины XIX века. При этом в стране есть и другие партии.

Илан Маск ранее поддерживал как демократов, так и республиканцев. Сам он не сможет баллотироваться на пост президента, поскольку родился за пределами США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335318/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Высокие отношения. Дональд Трамп пригрозил Илону Маску депортацией из США
Дональд Трамп и Илон Маск снова ругаются в соцсетях и грозят друг другу
Перепалка президента США и миллиардера: Илон Маск извинился перед Трампом
Сколько миллиардов долларов потеряли Трамп и Маск после своей публичной ссоры
Дональд Трамп и Илон Маск устроили в соцсетях публичные разборки
Илон Маск анонсировал мессенджер на платформе X с исчезающими сообщениями
Илон Маск появился на пресс-конференции с синяком под глазом
Илон Маск покидает администрацию президента США
Павел Дуров и Илон Маск договорились о полной интеграции Grok в Telegram
ИИ-индустрия столкнется с нехваткой электроэнергии уже в 2026 году — Илон Маск
Популярные новости
Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Россия первой в&nbsp;мире официально признала Исламский Эмират Афганистан Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Разжигает огонь между двумя странами. Президент о&nbsp;деле Канышай Мамыркуловой Разжигает огонь между двумя странами. Президент о деле Канышай Мамыркуловой
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
6 июля, воскресенье
13:05
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправи...
12:49
Спасатели оказали помощь россиянину, который на отдыхе в Ала-Арче сломал ногу
12:32
Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»
12:24
Ремонт дорог. В Бишкеке завтра закрывается участок улицы Ахунбаева
12:01
Первые участники социального контракта стали миллионерами — Равшанбек Сабиров