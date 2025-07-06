Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»

Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Америка». Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х.

По его словам, сегодня создана Американская партия, чтобы «вернуть вам свободу».

«Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии», — добавил он.

Ранее Илон Маск заявлял, что новая партия должна будет обеспечить решающие голоса в Конгрессе по спорным законам. Активно о новой политической силе предприниматель заговорил параллельно с критикой «Большого и прекрасного билля» Дональда Трампа.

По его мнению, новый закон ведет к «безумным» расходам на его реализацию — к уничтожению миллионов рабочих мест в США и поставит страну «на путь долгового рабства».

Накануне президент США подписал «большой прекрасный закон», который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе. До этого документ был принят Конгрессом с небольшим перевесом голосов. Документ представляет собой комплексную экономическую программу, воплощающую ключевые предвыборные обещания главы Белого дома.

Именно этот законопроект стал яблоком раздора между Трампом и Илоном Маском. В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соратники устроили публичную перепалку, которая продолжалась несколько дней.

Напомним, в США долгое время соперничают Демократическая и Республиканская партии. Они сменяют друг друга у власти с середины XIX века. При этом в стране есть и другие партии.

Илан Маск ранее поддерживал как демократов, так и республиканцев. Сам он не сможет баллотироваться на пост президента, поскольку родился за пределами США.