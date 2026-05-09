В Бишкеке поздравили переживших блокаду Ленинграда и узника концлагеря

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Аида Исатбек кызы поздравила с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Тамару Омурбекову и бывшего несовершеннолетнего узника концлагеря Виктора Быкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время встречи замминистра вручила ветеранам памятные подарки и выразила благодарность за стойкость, мужество и жизненный путь, связанный с тяжелыми испытаниями военных лет.

Минтруда
Фото Минтруда. Виктор Быков

Отмечается, что Виктор Быков родился 10 апреля 1943 года на территории трудового лагеря в немецком городе Нойштадт. В 1942 году его семью насильно вывезли в Германию. После освобождения лагерей американскими войсками в 1945-м семья вернулась на родину, однако в Ленинграде их не приняли, и они были вынуждены переехать в другие регионы.

Также с Днем Победы поздравили Тамару Омурбекову, пережившую блокаду Ленинграда. В министерстве особо отметили ее стойкость в годы войны.

Минтруда
Фото Минтруда. Тамара Омурбекова

Аида Исатбек кызы пожелала ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, подчеркнув, что их судьбы имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения.
