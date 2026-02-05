Спутниковый интернет Starlink официально заработал в Таджикистане

Сеть Starlink от компании SpaceX начала предоставлять услуги высокоскоростного интернета на всей территории Таджикистана. Запуск системы с низкой задержкой сигнала позволит обеспечить связью даже самые отдаленные и высокогорные районы страны. Об этом Илон Маск написал в соцсети Х.

По его словам, запуск стал результатом лицензионного соглашения, подписанного между правительством Таджикистана и американской компанией в конце 2025 года. Основной целью сотрудничества стала масштабная цифровизация труднодоступных регионов республики.

Таджикистан стал вторым государством в регионе, получившим официальный доступ к технологиям SpaceX. Первым был Казахстан, где сеть функционирует с августа 2025 года, обеспечивая интернетом жилые дома и социальные объекты в удаленной сельской местности.

Следующей страной региона, где ожидается запуск Starlink, станет Узбекистан. Выход сети на узбекский рынок запланирован на 2026 год. Правительство республики уже завершило подготовку нормативной и налоговой базы, определив правила использования терминалов и предусмотрев соответствующие льготы.