Общество

Граждан Кыргызстана оштрафовали за драку на рейсе Алматы — Бангкок

В Алматы вынесли приговор по делу о драке на борту рейса Алматы — Бангкок авиакомпании Air Astana. Двух граждан Кыргызстана признали виновными в хулиганстве на борту воздушного судна и назначили крупные штрафы. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря 2025 года на рейсе КС-931 еще до вылета самолета. По данным суда, мужчины перед посадкой распивали алкоголь в зоне ожидания международного терминала аэропорта Алматы, после чего поднялись на борт.

Как следует из материалов дела, конфликт начался в салоне самолета между одним из кыргызстанцев и гражданином Грузии. Поводом стала кофта, лежавшая на подлокотнике кресла: один из пассажиров случайно задел ее ногой, после чего возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

Экипаж вызвал службу авиационной безопасности. Участников конфликта сняли с рейса и передали полиции. Из-за инцидента самолет вылетел в Таиланд с задержкой примерно на час.

После происшествия видео драки распространилось в социальных сетях. Тогда транспортная полиция Казахстана сообщала, что с борта сняли четырех иностранцев, двое из которых были в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, потерпевший получил кровоподтеки лица и руки, однако повреждения не причинили вреда здоровью.

Суд признал двух иностранцев виновными по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц на борту воздушного судна». При назначении наказания учли отсутствие судимостей, признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей.

Кроме того, суд отметил, что поведение потерпевшего также предшествовало конфликту и стало одним из поводов к правонарушению.

Каждому из осужденных назначили штраф в размере 7,8 миллиона тенге. Однако с учетом времени, проведенного под стражей с декабря по апрель, сумму сократили до 5 миллионов 898 тысяч тенге каждому (примерно 1,1 миллиона сомов).

Приговор вступил в законную силу 5 мая 2026 года.
