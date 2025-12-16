Илон Маск стал первым в мире бизнесменом с состоянием в $600 миллиардов

Илон Маск стал первым в мире бизнесменом, состояние которого достигло $600 миллиардов. Об этом сообщило издание Forbes.

Такая оценка основана на новых данных о стоимости одной из компаний Илона Маска — SpaceX, которая занимается запуском космических аппаратов и развивает глобальную спутниковую систему доступа в интернет Starlink.

Еще в августе SpaceX оценивалась в $400 миллиардов, однако в начале декабря в предложении для инвесторов перед размещением акций оценка компании была уже $800 миллиардов.

Илону Маску принадлежит 42 процента SpaceX, которые теперь оцениваются в $336 миллиардов, а общее состояние бизнесмена — в $677 миллиардов, пишет Forbes.

Занимающий вторую строчку в списке богатейших бизнесменов, по версии Forbes, соучредитель Google Ларри Пейдж отстает от Маска почти на $425 миллиардов. Его состояние оценивается примерно в $252 миллиарда.