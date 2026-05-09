В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из горящей многоэтажки

Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Бишкека помогли эвакуировать жителей во время пожара в многоэтажном доме в 10-м микрорайоне. Об этом сообщили в муниципальной инспекции.

По ее данным, 9 мая примерно в 16.00 сотрудники Э. Казиев и Ы. Алиясов находились при исполнении служебных обязанностей, когда заметили густой дым у дома № 25 в 10-м микрорайоне. Они сразу направились к месту происшествия.

На месте выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Несмотря на сильное задымление и угрозу для жизни, сотрудники вошли в квартиру, где находился мужчина, и эвакуировали его из очага пожара.

По предварительным данным, пострадавший получил ожоги около 80 процентов тела.

Кроме того, на верхних этажах находилась женщина, которая не могла самостоятельно покинуть здание из-за сильного задымления. Сотрудники сопроводили ее и помогли безопасно спуститься.

В муниципальной инспекции отметили, что во время эвакуации Э. Казиев и Ы. Алиясов получили отравление угарным газом различной степени тяжести.

Их действия позволили оказать помощь жильцам до прибытия экстренных служб.