В парижских офисах компании Илона Маска X прошли обыски

В парижских офисах компании Илона Маска X (бывший Twitter) прошли обыски в рамках расследования, начатого отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью в 2025 году. Об этом сообщает Le Figaro.

Илон Маск и бывший гендиректор X Линда Яккарино вызваны в суд на 20 апреля, сообщила прокурор Лора Беккуо.

В суд также вызваны другие сотрудники X для дачи показаний в качестве свидетелей. Поводом для расследования стали заявления французских депутатов, которые обвинили X в использовании своих алгоритмов для иностранного вмешательства и «искажения демократических дебатов» в стране.

Французская прокуратура также расследует деятельность встроенного в X чат-бота Grok, которая «привела к распространению контента, отрицающего Холокост, и дипфейков сексуального характера».

На происходящее отреагировал основатель Telegram Павел Дуров, назвав Францию страной уголовного преследования соцсетей, дающих «людям хоть какую-то свободу (Telegram, X, TikTok)».

«Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — написал он.