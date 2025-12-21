Раз-два-три-четыре, продолжаем. Состояние Илона Маска превысило $700 миллиардов

Американский бизнесмен Илон Маск не долго был первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку $600 миллиардов. Спустя буквально несколько дней его состояние достигло более чем $700 миллиардов, сообщает журнал Forbes.

Фото из архива. Состояние Илона Маска превысило $700 миллиардов

Как отмечает издание, состояние бизнесмена выросло после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Илона Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в $139 миллиардов.

«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Илона Маска достигло рекордных $749 миллиардов», — говорится в публикации.