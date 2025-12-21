16:25
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

Раз-два-три-четыре, продолжаем. Состояние Илона Маска превысило $700 миллиардов

Американский бизнесмен Илон Маск не долго был первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку $600 миллиардов. Спустя буквально несколько дней его состояние достигло более чем $700 миллиардов, сообщает журнал Forbes.

из архива
Фото из архива. Состояние Илона Маска превысило $700 миллиардов

Как отмечает издание, состояние бизнесмена выросло после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Илона Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в $139 миллиардов.

«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Илона Маска достигло рекордных $749 миллиардов», — говорится в публикации. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355374/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
Илон Маск стал первым в мире бизнесменом с состоянием в $600 миллиардов
Илон Маск потребовал ликвидировать Евросоюз. У стран нет суверенитета
Илон Маск начал продавать пользовательские имена в X (Twitter)
Департамент эффективности работы правительства США расформировали раньше срока
Нейросеть Grok будет ежедневно обрабатывать около 100 миллионов постов в X
Илон Маск получил одобрение акционеров на пакет вознаграждений до $1 триллиона
Илон Маск получит премию почти в $1 триллион. Выплату одобрили инвесторы Tesla
СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из Tesla
Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
21 декабря, воскресенье
16:04
Раз-два-три-четыре, продолжаем. Состояние Илона Маска превысило $700 миллиардов Раз-два-три-четыре, продолжаем. Состояние Илона Маска п...
15:31
Пряничный домик в виде здания из «Один дома» попал в Книгу рекордов Гиннесса
15:00
Пик Корона и луна над Бишкеком. Фото и видео читателей 24.kg
14:28
В Турции упал третий за неделю беспилотник
14:01
Вместо наших. В Петербурге дворниками начали работать мигранты из Индии