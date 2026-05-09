Новое орудие неандертальцев обнаружили ученые во Франции и Испании

Фото Journal of Human Evolution. Пример деятельности, проводимой в рамках археологических экспериментов, и связанных с этим результатов

Международная группа археологов обнаружила, что древние люди применяли зубы носорогов в качестве специализированных инструментов. Находки на стоянках во Франции и Испании доказывают: неандертальцы целенаправленно отбирали этот сверхпрочный материал для обработки камня. Об этом пишут издания Journal of Human Evolution и Phys.org.

Странная закономерность

Ученые из Абердинского университета и Национального университета дистанционного образования Испании изучили стоянку Пайр во Франции. Исследователей поразил факт, что 91 процент всех найденных останков носорогов составляли отдельные зубы. При этом кости других животных в том же слое археологи нашли в раздробленном виде.

Характерные бороздки и микротрещины на эмали натолкнули экспертов на мысль об искусственном происхождении следов. Ученые предположили, что неандертальцы специально приносили зубы на стоянку для использования в работе.

Экспериментальное подтверждение

Чтобы проверить гипотезу, специалисты провели серию тестов с зубами современных носорогов. Эксперименты подтвердили, что твердая эмаль идеально подходит для обработки кромок кремневых и кварцевых инструментов и служит надежной наковальней при резке органики.

Археологи нашли в Чуйской области остатки буддийского храма эпохи Тан

Микроскопический анализ показал: следы износа на современных образцах в точности соответствуют повреждениям на ископаемых зубах со стоянок Эль-Кастильо и Пеш-де-л’Азе. Это подтверждает, что древние мастера глубоко понимали физические свойства доступных им материалов.

Данное открытие дополняет современную научную картину мира, в которой неандертальцы предстают не примитивными существами, а инженерами своего времени. Исследование подчеркивает сложность их поведения и способность к долгосрочному планированию — качеству, которое ранее приписывали исключительно человеку разумному.
