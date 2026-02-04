17:16
Экономика

Илон Маск установил исторический рекорд: состояние свыше $850 миллиардов

Фото из интернета. Илон Маск

Основатель компаний SpaceX и xAI Илон Маск стал первым человеком в истории, чей капитал превысил отметку $800 миллиардов. Об этом сообщило издание Forbes.

Согласно рейтингу Forbes Real-Time Billionaires на 4 февраля 2026 года, состояние бизнесмена оценивается в $852,5 миллиарда.

Основным драйвером роста послужило слияние космического гиганта SpaceX и стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI. Объединенную структуру инвесторы оценили в $1,25 триллиона. Доля Илона Маска в новой компании составляет 43 процента, что эквивалентно $542 миллиардам.

Дополнительные активы миллиардера включают:

  • доля в Tesla: 12 процентов акций стоимостью $178 миллиардов;

  • опционы Tesla: пакет ценных бумаг на сумму $124 миллиарда.

За последние четыре месяца Илон Маск обновлял личные финансовые рекорды четыре раза. Сейчас он опережает ближайшего преследователя — сооснователя Google Ларри Пейджа — на $575 миллиардов.

Аналитики отмечают, что бизнесмену осталось набрать менее $150 миллиардов, чтобы стать первым в мире триллионером. Этому может способствовать запланированное на июнь 2026 года IPO SpaceX, в ходе которого компания рассчитывает привлечь до $50 миллиардов при оценке $1,5 триллиона.
