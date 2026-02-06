Илон Маск может выпустить смартфон с поддержкой Starlink

Компания SpaceX Илона Маска рассматривает расширение бизнеса спутникового интернета Starlink, включая разработку собственного смартфона, развитие прямого подключения мобильных устройств к спутникам и запуск сервиса мониторинга космического пространства, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что смартфон Starlink может быть изначально интегрирован с фирменной спутниковой сетью и не требовать услуг традиционных мобильных операторов для передачи интернет-трафика. Подробности о дизайне устройства и сроках его возможного выхода на рынок пока не раскрываются.

Подчеркивается, что проект собственного смартфона развивается независимо от партнерства Starlink с T-Mobile, в рамках которого компания тестирует прямое подключение существующих смартфонов к спутниковой сети.

Starlink остается ключевым источником доходов SpaceX. В прошлом году компания получила около $8 миллиардов прибыли при выручке $15–16 миллиардов, при этом на сервис спутникового интернета пришлось от 50 до 80 процентов совокупных доходов.