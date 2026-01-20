23:48
Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ

Компания Илона Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для искусственного интеллекта. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.

Он сообщил о запуске первого в отрасли гигаваттного вычислительного кластера для обучения ИИ Colossus 2. Суперкомпьютер будет использоваться для тренировки следующих версий Grok и других продуктов компании xAI.

По словам Илона Маска, к апрелю энергопотребление Colossus 2 вырастет до 1,5 гигаватта — уровня, превышающего пиковую нагрузку Сан-Франциско.

Ключевым вызовом проекта стало энергоснабжение: локальная электросеть в Мемфисе оказалась неспособной обеспечить необходимую мощность. В ответ xAI приобрела законсервированную электростанцию Duke Energy в соседнем штате Миссисипи.

Кроме того, ранее компания заказала дополнительную электростанцию за рубежом из-за дефицита мощностей на внутреннем рынке США. В настоящее время объект поддерживается семью газовыми турбинами по 35 мегаватт, тогда как аккумуляторные системы Tesla Megapack используются для сглаживания пиков потребления.

Colossus 2 станет развитием уже действующего кластера Colossus 1, который насчитывает около 230 тысяч GPU. В новом дата-центре планируется установка до 550 тысяч ускорителей NVIDIA поколений GB200 и GB300. В декабре 2025 года xAI также приобрела третье здание MACROHARDRR, что позволит увеличить суммарную мощность комплекса до 2 гигаватт, эквивалентных энергоснабжению 1,5 миллиона домохозяйств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/358480/
просмотров: 73
