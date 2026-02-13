12:17
Илон Маск анонсировал запуск бета-версии платежной программы X Money

Илон Маск анонсировал запуск бета-версии платежной программы X Money в ближайшие месяцы.

«Что касается X Money, то мы действительно запустили закрытую бета-версию внутри компании и ожидаем, что в следующие месяц или два перейдем к ограниченной открытой бета-версии, а в дальнейшем сделаем ее доступной для пользователей X по всему миру», — сообщил бизнесмен на собрании xAI.

Ожидается, что новое «революционное», как выразился он, приложение позволит, в частности, размещать средства и проводить финансовые операции. Также Илон Маск сообщил о запуске бета-версии собственного мессенджера XChat, позволяющего совершать, в частности, многопользовательские звонки.

X Money — это сервис для управления личными финансами, который, по замыслу миллиардера, будет внедрен в соцсеть X. По его задумке, пользователи смогут обмениваться сообщениями, совершать покупки и полностью управлять своими личными активами в одном месте. 
