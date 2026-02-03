Илон Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI

Илон Маск объявил о завершении сделки по приобретению его стартапа в области искусственного интеллекта xAI компанией SpaceX.

«SpaceX приобрела xAI, чтобы создать самый амбициозный вертикально интегрированный инновационный двигатель на Земле и за ее пределами»,— говорится в заявлении.

Условия сделки не раскрываются, но, по данным источников The Wall Street Journal, объединенная компания оценивается в $1,25 триллиона. Сделка структурирована как обмен акциями: доли xAI конвертируются в акции SpaceX в соотношении 0,1433.

Ранее SpaceX и Tesla уже инвестировали в xAI по $2 миллиарда в каждую.

Ключевой стратегической целью объединения Илон Маск называет создание космических центров обработки данных на орбите. В пресс-релизе xAI, выпущенном ранее, поясняется, что наземные дата-центры для ИИ уже не смогут удовлетворить растущий спрос на энергию без серьезных последствий для экологии и инфраструктуры. Решением может стать вывод вычислительных мощностей в космос с использованием солнечной энергии.