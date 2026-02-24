Власти Ирландии начали официальное расследование в отношении платформы X, принадлежащей Илону Маску. Поводом послужил встроенный в соцсеть чатбот Grok, который создавал сексуализированные изображения реальных людей, в том числе детей.

Напомним, о запуске первой версии чатбота Grok соцсеть Х сообщила 3 ноября 2023 года. За разработку отвечала компания xAI. Процесс создания первой версии нейросети занял четыре месяца.

xAI сообщила, что для обучения ИИ использовали данные соцсети X. Благодаря этому чатбот смог получать информацию для обучения в реальном времени, что, по задумке разработчиков, должно стать главным преимуществом нейросети Илона Маска.

Создатели проекта утверждали, что продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.

В ноябре 2025 года X объявила о начале работе версии Grok-4.

Первые вопросы к Grok появились уже в середине 2025 года, после выхода очередной серии обновлений. В июле один из пользователей попросил Grok установить личность женщины на фотографии. В ответ чат-бот написал, что «она, ликуя, радуется трагической смерти белых детей в недавних наводнениях в Техасе, называя их «будущими фашистами». Днем ранее Grok в комментариях о премьер-министре Польши Дональде Туске назвал его «гребаным предателем» и «рыжей шлюхой». В тот же день после оскорбительных комментариев о президенте Турции и его семье турецкий суд заблокировал Grok на территории страны.

В ноябре 2025 года прокуратура Парижа начала расследование сообщений о том, что нейросеть Grok публикует утверждения, отрицающие холокост.

8 января 2026 года Еврокомиссия обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью нейросети Grok. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье.

11 и 12 января Индонезия и Малайзия заблокировали доступ к Grok из-за возможности генерировать в ней порнографический ИИ-контент. Власти обеих стран заявили, что запрет будет действовать до тех пор, пока в Grok не улучшит систему модерирования такого контента.

13 января правительство Великобритании заявило, что готово установить контроль над Grok, если платформа не ограничит генерацию сексуализированных изображений женщин и детей. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер.

26 января Еврокомиссия объявила о начале официального расследования в отношении соцсети X и нейросети Grok от xAI Илона Маска. В центре расследования находится внедрение в X инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создавать изображения, в том числе порнографического содержания.

3 февраля прокуратура Парижа провела обыски в офисах соцсети X. Обыски проводились по расследованию, начатому в январе 2025 года из-за внедрения в X инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта создавать изображения, в том числе порнографического содержания.

4 февраля агентство Reuters сообщило, что Grok продолжает генерировать изображения сексуального характера.