Юрист: Султанбай Айжигитов может лишиться мандата. В ЦИК с этим не согласны

Юрист Таттыбубу Эргешбаева считает: депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов может лишиться мандата из-за того, что его исключили из фракции «Ыйман нуру». Комментарий она опубликовала в соцсетях.
Юрист напомнила, что основанием для исключения из фракции стало выступление нардепа в парламенте, в котором он высказал свою позицию по вопросу делимитации кыргызско-таджикской границы.
Она отмечает, что вопрос делимитации границы — стратегически важное политическое решение, имеющее значительные последствия для страны. Депутат ЖК обладает правом свободно выражать мнение в рамках парламентских процедур, в том числе с трибуны законодательного органа. Его позиция, даже если она отличается от мнения большинства, является частью демократического процесса.
«Но депутаты от парламентской фракции, видимо, имели заранее согласованную позицию... Однако исключение из фракции — это внутрипартийное политическое решение. В соответствии со статьей 3 Закона «О статусе депутата Жогорку Кенеш» депутат, избранный по партийному списку, в случае выхода из фракции или его исключения автоматически теряет мандат. Таким образом, если нардепы от парламентской фракции «Ыйман нуру» не пересмотрят решение, то Султанбай Айжигитов потеряет депутатский мандат, а его место займет следующий по списку кандидат от партии», — написала Таттыбубу Эргешбаева.
В статье, на которую сослалась она, говорится, что полномочия депутата ЖК прекращаются досрочно в случаях подачи им письменного заявления о сложении депутатских полномочий или выходе из фракции.
В беседе с 24.kg заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов подчеркнул, что исключение из фракции не может стать основанием для досрочного сложения полномочий депутата Жогорку Кенеша.
«В нашем избирательном законодательстве написано, что депутатские полномочия прекращаются в случае подачи им письменного заявления или выхода из фракции. Не в случае исключения», — сказал он.
Отметим, парламентарий Султанбай Айжигитов не единственный, кого исключили из фракции в VII созыве. В начале июня 2024 года депутата Жогорку Кенеша Айгуль Айдарову тоже исключили из «Бутун Кыргызстан». Несмотря на это, она до сих пор остается народной избранницей.
Ранее Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».
Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что процесс ратификации будет завершен в течение месяца. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.