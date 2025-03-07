Юрист: Султанбай Айжигитов может лишиться мандата. В ЦИК с этим не согласны

Юрист Таттыбубу Эргешбаева считает: депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов может лишиться мандата из-за того, что его исключили из фракции «Ыйман нуру». Комментарий она опубликовала в соцсетях.

Юрист напомнила, что основанием для исключения из фракции стало выступление нардепа в парламенте, в котором он высказал свою позицию по вопросу делимитации кыргызско-таджикской границы.

Она отмечает, что вопрос делимитации границы — стратегически важное политическое решение, имеющее значительные последствия для страны. Депутат ЖК обладает правом свободно выражать мнение в рамках парламентских процедур, в том числе с трибуны законодательного органа. Его позиция, даже если она отличается от мнения большинства, является частью демократического процесса.

«Но депутаты от парламентской фракции, видимо, имели заранее согласованную позицию... Однако исключение из фракции — это внутрипартийное политическое решение. В соответствии со статьей 3 Закона «О статусе депутата Жогорку Кенеш» депутат, избранный по партийному списку, в случае выхода из фракции или его исключения автоматически теряет мандат. Таким образом, если нардепы от парламентской фракции «Ыйман нуру» не пересмотрят решение, то Султанбай Айжигитов потеряет депутатский мандат, а его место займет следующий по списку кандидат от партии», — написала Таттыбубу Эргешбаева.

Фото Facebook. Публикация Таттыбубу Эргешбаевой

В статье, на которую сослалась она, говорится, что полномочия депутата ЖК прекращаются досрочно в случаях подачи им письменного заявления о сложении депутатских полномочий или выходе из фракции.

В беседе с 24.kg заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов подчеркнул, что исключение из фракции не может стать основанием для досрочного сложения полномочий депутата Жогорку Кенеша.

«В нашем избирательном законодательстве написано, что депутатские полномочия прекращаются в случае подачи им письменного заявления или выхода из фракции. Не в случае исключения», — сказал он.

Отметим, парламентарий Султанбай Айжигитов не единственный, кого исключили из фракции в VII созыве. В начале июня 2024 года депутата Жогорку Кенеша Айгуль Айдарову тоже исключили из «Бутун Кыргызстан». Несмотря на это, она до сих пор остается народной избранницей.