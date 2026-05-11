В Бишкеке 99 процентов квартир подключены к горячей воде. Об этом сообщает мэрия столицы.

Одновременно ведутся работы по подключению оставшихся абонентов, а также устранению причин отсутствия горячей воды в отдельных домах.

В настоящее время подключение горячего водоснабжения временно невозможно по следующим адресам:

улица Шопокова, дом 99/1;

проспект Жибек Жолу, дом 517.

Причиной является отсутствие доступа на тепловой пункт.

После подачи горячей воды проводится наладка гидравлического режима и циркуляции. В связи с этим в отдельных домах горячее водоснабжение может появляться с временной задержкой.

Для улучшения качества горячего водоснабжения МП «Бишкектеплосеть» просит жителей отключить водонагреватели и перейти на пользование горячей водой от централизованной системы теплоснабжения.