Медиаформат от Минюста КР. Журналистам покажут рабочий процесс главы ведомства

Министерство юстиции организует медиаформат «Открытый кабинет: один день с министром».
По данным ведомства, журналисты смогут провести весь день с министром юстиции Аязом Баетовым и погрузиться в его рабочую обстановку.
В программе:
- визит в Дом юстиции;
- закрытые IT-разработки Минюста: эксклюзивная демонстрация цифровых разработок;
- рабочее совещание: участие в обсуждении электронного нотариата и применения электронных браслетов для контроля охранных ордеров при семейном насилии. Журналисты узнают, как технологии защищают права граждан и ликвидируют бумажную волокиту;
- неформальный диалог без галстуков: открытая дискуссия за чашкой чая и кофе. Прямые, честные ответы руководства министерства на самые острые вопросы о реформах, дебюрократизации, цифровизации и планах ведомства;
- дебюрократизация для бизнеса (выездная сессия): участие в закрытом межведомственном совещании по дебюрократизации бизнес-сферы с участием Министерства экономики КР, представителей Всемирного банка и бизнес-ассоциаций;
- региональный фокус: онлайн-отчет о цифровизации на местах и строительстве современных объектов юстиции в регионах. Как государственные услуги становятся одинаково доступными как в столице, так и в отдаленных районах страны.