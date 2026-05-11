В Австрии стартовало «Евровидение-2026»

В воскресенье вечером в Вене официально стартовал песенный конкурс «Евровидение-2026»: в австрийской столице состоялся традиционный парад участников по «бирюзовой дорожке». Об этом сообщает ВВС News.

В этом году на конкурс приехали 35 стран, а пять постоянных участников бойкотировали мероприятие из-за приглашения Израиля.

В 2026-м «Евровидение» отмечает 70-летие, однако праздник снова был омрачен острыми спорами вокруг участия Израиля. Из-за этого конкурс решили проигнорировать Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания.

Билеты на девять финальных шоу этого года в Вене были распроданы в рекордные сроки. Все места на гранд-финал раскупили всего за 14 минут.

Тем не менее аудитория конкурса, вероятно, сократится: телеканалы Испании, Словении и Ирландии отказались от трансляции. Хотя преданные поклонники все равно смогут смотреть конкурс на YouTube.