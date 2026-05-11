20:39
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

В Австрии стартовало «Евровидение-2026»

В воскресенье вечером в Вене официально стартовал песенный конкурс «Евровидение-2026»: в австрийской столице состоялся традиционный парад участников по «бирюзовой дорожке». Об этом сообщает ВВС News.

В этом году на конкурс приехали 35 стран, а пять постоянных участников бойкотировали мероприятие из-за приглашения Израиля.

В 2026-м «Евровидение» отмечает 70-летие, однако праздник снова был омрачен острыми спорами вокруг участия Израиля. Из-за этого конкурс решили проигнорировать Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания.

Билеты на девять финальных шоу этого года в Вене были распроданы в рекордные сроки. Все места на гранд-финал раскупили всего за 14 минут.

Тем не менее аудитория конкурса, вероятно, сократится: телеканалы Испании, Словении и Ирландии отказались от трансляции. Хотя преданные поклонники все равно смогут смотреть конкурс на YouTube.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373390/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Первый азиатский конкурс песни «Евровидение» пройдет в ноябре в Бангкоке
Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование
Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч
Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин
Победителем конкурса «Евровидение — 2023» стала певица Loreen из Швеции
Евровидение — 2023 вместо Украины проведут в другой стране
Победителем конкурса «Евровидение» стал коллектив Kalush Orchestra из Украины
Песня My name is Chicky кыргызских ютуберов прозвучала на Евровидении
Конфликт в Украине. Россию отстранили от участия в конкурсе «Евровидение»
В Бишкек приехала участница «Евровидения-2021» Манижа Сангин
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
20:25
В Австрии стартовало «Евровидение-2026» В Австрии стартовало «Евровидение-2026»
20:03
В Бишкеке 99 процентов квартир подключены к горячей воде
19:42
Риск завоза хантавирусной инфекции в Кыргызстан оценил Минздрав
19:23
Медиаформат от Минюста КР. Журналистам покажут рабочий процесс главы ведомства
19:08
В Турции погиб 27-летний кыргызстанец из-за столкновения с такси