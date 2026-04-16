После отказа Айдарбекова мандат в ЖК может перейти Мирлану Жеенчороеву

Мирлан Жеенчороев может стать депутатом Жогорку Кенеша после отказа Чингиза Айдарбекова от мандата.

Речь идет о вакантном месте по одномандатному округу № 21, которое освободилось после досрочного прекращения полномочий депутата Куванычбека Конгантиева, задержанного ГКНБ за незаконное обогащение.

По итогам парламентских выборов 2025 года следующим кандидатом на получение мандата является Мирлан Жеенчороев. Он набрал 3 тысячи 324 голоса (8,34 процента).

Ранее мандат должен был перейти Чингизу Айдарбекову, однако он заявил о добровольном отказе.

Теперь окончательное решение о передаче мандата будет принимать Центризбирком.