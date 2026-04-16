После отказа Айдарбекова мандат в ЖК может перейти Мирлану Жеенчороеву

Мирлан Жеенчороев может стать депутатом Жогорку Кенеша после отказа Чингиза Айдарбекова от мандата.

из интернета
Фото из интернета
Речь идет о вакантном месте по одномандатному округу № 21, которое освободилось после досрочного прекращения полномочий депутата Куванычбека Конгантиева, задержанного ГКНБ за незаконное обогащение.

Чингиз Айдарбеков добровольно отказался от мандата

По итогам парламентских выборов 2025 года следующим кандидатом на получение мандата является Мирлан Жеенчороев. Он набрал 3 тысячи 324 голоса (8,34 процента).

Ранее мандат должен был перейти Чингизу Айдарбекову, однако он заявил о добровольном отказе.

Теперь окончательное решение о передаче мандата будет принимать Центризбирком.

 

Мирлан Жеенчороев — кыргызстанский политик и юрист, бывший депутат Жогорку Кенеша VI созыва. Родился 10 марта 1980 года в Таласской области.

Окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. Работал в аппарате правительства, был депутатом Бишкекского городского кенеша, а затем избран в парламент от партии «Республика — Ата Журт». В 2019-м стал лидером партии «Республика». Известен резкими выступлениями и участием в громких политических конфликтах, включая публичные перепалки с генпрокурором и депутатами, а также критикой работы властей и антикоррупционных органов.
Материалы по теме
Чингиз Айдарбеков добровольно отказался от мандата
ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву
Чингиз Айдарбеков подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата
Кандидат в депутаты Рамис Жунусалиев не претендует на мандат
Экс-депутат БГК Жаныбек Асанбеков намерен вернуть мандат через суд и ЦИК
Депутат Абдылдабек Эгембердиев написал заявление о сдаче мандата
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
Мандат Чингиза Айдарбекова. ЦИК КР ждет заключения МВД
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Шаирбек Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
16 апреля, четверг
10:46
В горных районах сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин В горных районах сохраняется высокая вероятность схода...
10:45
В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
10:42
ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» проходит экологическую модернизацию
10:36
Единый стандарт для мусорных полигонов предлагают ввести в Кыргызстане
10:33
В Бишкеке водитель заблокировал стройку и задержал восемь грузовиков на 1,5 часа