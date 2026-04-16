После отказа Айдарбекова мандат в ЖК может перейти Мирлану Жеенчороеву

Мирлан Жеенчороев может стать депутатом Жогорку Кенеша после отказа Чингиза Айдарбекова от мандата.
По итогам парламентских выборов 2025 года следующим кандидатом на получение мандата является Мирлан Жеенчороев. Он набрал 3 тысячи 324 голоса (8,34 процента).
Ранее мандат должен был перейти Чингизу Айдарбекову, однако он заявил о добровольном отказе.
Теперь окончательное решение о передаче мандата будет принимать Центризбирком.
Мирлан Жеенчороев — кыргызстанский политик и юрист, бывший депутат Жогорку Кенеша VI созыва. Родился 10 марта 1980 года в Таласской области.
Окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. Работал в аппарате правительства, был депутатом Бишкекского городского кенеша, а затем избран в парламент от партии «Республика — Ата Журт». В 2019-м стал лидером партии «Республика». Известен резкими выступлениями и участием в громких политических конфликтах, включая публичные перепалки с генпрокурором и депутатами, а также критикой работы властей и антикоррупционных органов.