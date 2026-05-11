Риск завоза хантавирусной инфекции в Кыргызстан оценил Минздрав

В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в стране остается стабильной, мониторинг продолжается в ежедневном режиме. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По оценке специалистов, риск завоза хантавирусной инфекции в Кыргызскую Республику крайне низкий, угрозы для населения и туристов нет.

Поводов для паники нет: риск заражения для большинства людей остается минимальным, а соблюдение простых мер профилактики позволяет эффективно снизить вероятность инфицирования. Вместе с тем Минздрав рекомендует соблюдать осторожность при поездках на природу и контакте с местами возможного обитания грызунов.

1 Что такое хантавирус? Хантавирус — это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются: мыши, полевки, крысы, другие мелкие млекопитающие. При этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду с мочой, слюной и экскрементами. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые обнаружен зараженный вирусом грызун.

2 Как передается вирус? Заражение человека возможно: при вдыхании пыли, загрязненной выделениями инфицированных грызунов;

при контакте поврежденной кожи или слизистых с выделениями грызунов;

при употреблении загрязненных продуктов питания или воды;

реже — через укусы грызунов. Для большинства хантавирусов передача от человека к человеку нехарактерна. Исключение составляют отдельные южноамериканские штаммы, например вирус Андес.

3 Симптомы заболевания На начальных этапах заболевание может напоминать грипп: повышение температуры, лихорадка, слабость, головная боль, мышечные боли. Хантавирус может быстро прогрессировать. В тяжелых случаях возможно развитие острой дыхательной недостаточности, поражения почек. При появлении высокой температуры, сильной слабости, мышечных болей, кашля, затрудненного дыхания, особенно после контакта с грызунами или поездок в зоны риска, необходимо обратиться к врачу, а при нарушении дыхания — незамедлительно вызвать неотложную помощь.

4 Что говорит ВОЗ По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, озвученной 8 мая на брифинге в Женеве, риск распространения хантавируса среди широкой общественности остается крайне низким. Читайте по теме Пассажирам лайнера, где была вспышка хантавируса, организовали чартерные рейсы ВОЗ также подчеркнула, что ситуация не имеет ничего общего с пандемией COVID-19. Зарегистрировано восемь случаев заражения, включая пять лабораторно подтвержденных и три предполагаемых. Даже совместное проживание в одной каюте, по словам представителя ВОЗ, не всегда приводило к передаче инфекции, что еще раз демонстрирует ее крайне ограниченную способность распространяться от человека к человеку.

5 Как защитить себя? На сегодня специфической вакцины против хантавируса не существует. Основная мера профилактики — предотвращение контакта с грызунами и их выделениями. Рекомендуется: избегать контакта с дикими грызунами;

проветривать закрытые помещения перед уборкой;

использовать перчатки и маски при уборке потенциально загрязненных помещений;

не ночевать в заброшенных сараях, лесных сторожках, стогах сена или соломы без предварительной уборки;

не трогать живых или мертвых грызунов голыми руками;

употреблять воду только из проверенных источников и при необходимости кипятить ее;

хранить продукты в герметичных контейнерах, вне досягаемости грызунов.

6 Рекомендации туристам Перед поездками рекомендуется: заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране назначения;

иметь при себе базовые средства защиты: антисептики, медицинские маски или респираторы, перчатки.

7 Если на даче появились мыши При появлении грызунов рекомендуется провести дератизацию — комплекс мероприятий по уничтожению грызунов — с использованием ловушек и капканов. Во время уборки необходимо: использовать респиратор и перчатки;

предварительно увлажнять пыль;

проводить дезинфекцию поверхностей. Также не следует употреблять продукты, поврежденные грызунами.

Напомним, пассажиры уже покинули круизный лайнер на Тенерифе после вспышки хантавируса. По последним данным, всего зафиксировали восемь случаев заболевания, шесть из которых подтверждены лабораторно. Три человека скончались. Последний случай смерти зарегистрировали 2 мая.