Общество

В городе Ош ввели в эксплуатацию новый муниципальный рынок «Келечек»

Сегодня в городе Ош введен в эксплуатацию новый муниципальный рынок «Келечек», рассчитанный на более 1,3 тысячи торговых мест. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Торговые помещения на рынке построены площадью 7 и 15 квадратных метров, при этом для торговцев предусмотрены все необходимые условия. На территории расположены более 1 тысячи парковочных мест, фруктово-овощной рынок, дополнительные торговые зоны и объекты обслуживания.

Кроме того, по обращениям торговцев арендная плата за землю была снижена до 50 процентов, а количество маршрутных рейсов увеличено. В настоящее время ведутся работы по расширению улицы Осмонова и строительству альтернативных дорог.

На данный момент на новый муниципальный рынок поэтапно переводятся около 30 малых и крупных рынков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373395/
Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
