Депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал выступление коллеги по границе

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал высказывание коллеги Султанбая Айжигитова по кыргызско-таджикской границе.

Заявив, что «ложка дегтя портит бочку меда», депутат выразил мнение, что необходимо избегать подстрекательства.

«Я бы сказал коллеге, который в праздничный день вышел на трибуну и пытался разжечь огонь между двумя народами, пусть его проклянет дух ребят, погибших при трагедии на границе. Он четыре года был губернатором Баткена и четыре метра не решил. А теперь, когда комиссии из 30 человек с обеих сторон решили, сначала сказал, что все его замечания были учтены, потом говорит обратное... Балбак Зарлыкович правильно говорит, Кыргызстану нужна красная книга, остальные коллеги тоже правы. Мы должны стать суверенным государством. Решение вопроса границ мирным путем — это самый высокий уровень, высокая культура. Мы не должны допускать подстрекательства», — сказал Кундузбек Сулайманов.

Ранее Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что процесс ратификации будет завершен в течение месяца. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.