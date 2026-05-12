Компания из Кыргызстана планирует добывать золото в Афганистане

Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана подписало контракт с компаниями из Азербайджана и Кыргызстана на сумму более $20 миллионов на добычу золота на месторождении Кала-е-Заль одноименного уезда провинции Кундуз. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пятилетний контракт подписан министром горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятуллой Бадри в присутствии послов Азербайджана и Кыргызстана с компаниями Reef Group (Llc) и Subhan Momand Co», — говорится в заявлении министерства.

По данным пресс-службы ведомства, месторождение занимает площадь 5,97 квадратных километра, а компании инвестируют в проект $20,24 миллиона.

Помимо уплаты 30 процентов роялти, компании направят $200 тысяч на развитие социальной сферы и обеспечат прямые и косвенные рабочие места для 100 человек.

Бадри отметил, что подписание соглашения является позитивным шагом на пути укрепления экономических отношений между тремя государствами, и заверил, что Афганистан предоставит им дополнительные преференции.

  • Reef Group (Llc) — международная горнодобывающая компания с зарегистрированным офисом в Бишкеке. Она предоставляет инженерные, геологические, буровые и горнопромышленные услуги, услуги по взрывным работам и транспортировке сырья для горнодобывающей отрасли в Азербайджане и Кыргызстане.
  • По второй компании данных в открытом доступе нет.
