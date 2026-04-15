13:11
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Власть

В ЖК вновь призывают привести в порядок Карагачевую рощу

В Жогорку Кенеше вновь призывают привести в порядок Карагачевую рощу. Об этом депутат Исманали Жороев заявил на заседании парламента.

По словам нардепа, ранее он уже озвучивал проблемы Карагачевой рощи в Бишкеке, однако органы местного самоуправления не приняли с тех пор никаких мер.

Читайте по теме
Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленькую Венецию»

«Роща является одним из крупнейших и уникальных мест отдыха в столице, где расположены Комсомольское и Пионерское озера. В летний период туда приходят тысячи граждан, в том числе дети. Перед началом летнего сезона необходимо провести очистку Карагачевой рощи, озер и Большого Чуйского канала в столице», — сказал Исманали Жороев.

Он вновь отметил необходимость полной очистки территории парка и водоемов, приведения в порядок берегов и обеспечения качества воды, прежде всего для безопасности граждан.

Депутат добавил, что Карагачевая роща выполняет важную экологическую функцию, регулируя микроклимат северной части Бишкека и защищая от пыли.

Также он поднял вопрос состояния БЧК, который проходит вдоль парка. По словам Исманали Жороева, на сегодня берега канала не очищены, его состояние неудовлетворительное, внутри скопился мусор, а бетонные конструкции имеют повреждения.

Он предложил до запуска воды провести очистку канала и восстановительные работы, включая ремонт поврежденных участков, и призвал соответствующие государственные органы принять оперативные меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370436/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Посредники обманывают молодежь, которая хочет выехать на заработки
Дорогие анализы. В ЖК просят поставить лаборатории в госстационарах
Новый депутат принес присягу в парламенте
В ЖК одобрили введение ответственности за препятствование агитации на выборах
Регистрация кандидата по избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева отменена
Кандидат в депутаты Рамис Жунусалиев не претендует на мандат
Магазин «Охотник». Депутат просит оставить в покое семью владельца
Депутат раскритиковала деятельность Минприроды и призвала проверить его
В Кыргызстане вернут природоохранную прокуратуру
Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей
Популярные новости
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент Кыргызстана ознакомился с&nbsp;планами развития Араванского района Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Бизнес
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
15 апреля, среда
13:10
ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии сельского хозяйства ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии се...
13:08
«Кыргызалтын» отказался от прибыли: 100 процентов средств направят в бюджет
13:05
Жогорку Кенеш одобрил выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя
13:03
В ЖК вновь призывают привести в порядок Карагачевую рощу
12:58
Спортсмены Кыргызстана отправились на VI Азиатские пляжные игры в Китае