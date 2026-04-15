В ЖК вновь призывают привести в порядок Карагачевую рощу

В Жогорку Кенеше вновь призывают привести в порядок Карагачевую рощу. Об этом депутат Исманали Жороев заявил на заседании парламента.

По словам нардепа, ранее он уже озвучивал проблемы Карагачевой рощи в Бишкеке, однако органы местного самоуправления не приняли с тех пор никаких мер.

«Роща является одним из крупнейших и уникальных мест отдыха в столице, где расположены Комсомольское и Пионерское озера. В летний период туда приходят тысячи граждан, в том числе дети. Перед началом летнего сезона необходимо провести очистку Карагачевой рощи, озер и Большого Чуйского канала в столице», — сказал Исманали Жороев.

Он вновь отметил необходимость полной очистки территории парка и водоемов, приведения в порядок берегов и обеспечения качества воды, прежде всего для безопасности граждан.

Депутат добавил, что Карагачевая роща выполняет важную экологическую функцию, регулируя микроклимат северной части Бишкека и защищая от пыли.

Также он поднял вопрос состояния БЧК, который проходит вдоль парка. По словам Исманали Жороева, на сегодня берега канала не очищены, его состояние неудовлетворительное, внутри скопился мусор, а бетонные конструкции имеют повреждения.

Он предложил до запуска воды провести очистку канала и восстановительные работы, включая ремонт поврежденных участков, и призвал соответствующие государственные органы принять оперативные меры.