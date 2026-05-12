Глава кабмина Адылбек Касымалиев избран президентом КФС

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев избран президентом Кыргызского футбольного союза.

Решение принято сегодня на внеочередном конгрессе КФС, прошедшем в отеле Sheraton в Бишкеке.

Как сообщили в союзе, Адылбек Касымалиев был единственным кандидатом на пост президента организации и избран единогласно открытым голосованием.

Также членами исполнительного комитета КФС единогласно избраны Акылбек Маматов и Джохан Ералханов.

Полномочия президента и нового состава исполкома Кыргызского футбольного союза продлятся до 2030 года.

Ранее эту должность занимал бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.