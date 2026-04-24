Власть

Депутат раскритиковал грубость сотрудников системы соцобеспечения

Депутат раскритиковал грубость сотрудников системы соцобеспечения. Об этом Суюнбек Омурзаков заявил на заседания депутатской группы «Ишеним» Жогорку Кенеша при обсуждении деятельности работы Минтруда.

По его словам, при встречах с населением люди часто жалуются на пренебрежительное и грубое отношение сотрудников Минтруда на местах.

«К примеру, мне пожаловалась женщина с Кара-Кульджи, которая рассказала, что при обращении с проблемой ее просто выгнали из кабинета. К людям нельзя так относиться. Поэтому считаю, что необходимо повышать квалификацию сотрудников, чтобы они вели себя с люди интеллигентно и адекватно помогали решать вопросы населения», — добавил Суюнбек Омурзаков.

Замминистра труда Мирланбек Байгончоков отметил, что такие факты имеют место быть, и добавил, что будет проводиться работа по устранению таких фактов.
