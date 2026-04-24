Депутат раскритиковал грубость сотрудников системы соцобеспечения. Об этом Суюнбек Омурзаков заявил на заседания депутатской группы «Ишеним» Жогорку Кенеша при обсуждении деятельности работы Минтруда.

По его словам, при встречах с населением люди часто жалуются на пренебрежительное и грубое отношение сотрудников Минтруда на местах.

«К примеру, мне пожаловалась женщина с Кара-Кульджи, которая рассказала, что при обращении с проблемой ее просто выгнали из кабинета. К людям нельзя так относиться. Поэтому считаю, что необходимо повышать квалификацию сотрудников, чтобы они вели себя с люди интеллигентно и адекватно помогали решать вопросы населения», — добавил Суюнбек Омурзаков.

Замминистра труда Мирланбек Байгончоков отметил, что такие факты имеют место быть, и добавил, что будет проводиться работа по устранению таких фактов.