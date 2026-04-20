Комитет одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост заместителя главы кабмина

Комитет ЖК одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост заместителя главы кабмина. Решение принято сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

Новый и. о. замглавы кабмина будет курировать социальный блок.

Депутат Улукбек Карыбек уулу спросил кандидата о приоритетных направлениях его деятельности. Маматканов ответил, что разработана Нацпрограмма развития страны до 2030 года. Он отметил, что в документах прописаны мероприятия по всем направлениям и он намерен работать над их исполнением.

Депутат Улукбек Карыбек уулу отметил, что, судя по ответам кандидата, заметно, что он долгие годы работал на госслужбе.

«Вы говорите чиновничьим языком. Нам же хотелось бы видеть в вас реформатора. Как вы знаете, в социальной сфере больше всего проблем, которые надо решать. Хотелось бы, чтобы вы в первую очередь решали вопросы образования, здравоохранения», — добавил он.

Справка: Улану Маматканову 44 года. Он родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. В 2004-м окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», позже — Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

