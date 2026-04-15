Депутат: Посредники обманывают молодежь, которая хочет выехать на заработки

Посреднические организации обманывают молодежь, которая хочет выехать на заработки за границу. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айгуль Ахмедова.

По ее словам, сегодня многие молодые люди хотят выехать в Германию и другие страны на заработки.

«Этим пользуются посреднические организации, которые обещают трудоустройство за рубежом. Однако поступают жалобы, что они берут деньги по договору, но не исполняют обязательства. Уполномоченные органы должны проверить подобные посреднические организации, предоставить нам информацию по итогам проверок и наказать тех, кто пользуясь доверием людей, обманывают людей», — сказала Айгуль Ахмедова.

Кроме того, она отметила, что сейчас многие молодые люди берут онлайн-кредиты через микрофинансовые компании без уведомления родителей.

«Из-за этого в семьях стали возникать финансовые трудности. Надо запретить микрофинансовым организациям выдавать онлайн-кредиты несовершеннолетним без разрешения родителей», — отметила Айгуль Ахмедова.