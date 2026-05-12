Власть

В Жогорку Кенеше продолжается работа по переходу на электронный документооборот

В парламенте ряд депутатов разработал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (Закон «О регламенте Жогорку Кенеша», Закон «О нормативных правовых актах»)».

Сообщается, что в настоящее время в соответствии с Законом «О регламенте Жогорку Кенеша» законопроекты и сопроводительные документы, представляемые на рассмотрение парламента, направляются на государственных и официальных языках как в электронном формате, так в бумажном виде.

«При этом поступившие на рассмотрение ЖК законопроекты направляются торага в соответствующие комитеты и структурные подразделения аппарата, которые в основном осуществляют работу с документами в бумажном виде. Такой порядок приводит к многократной печати документов и создает дополнительные расходы, связанные с использованием бумаги, печатью и хранением», — отмечается в справке-обосновании.

Согласно предлагаемым изменениям, законопроекты и сопроводительные документы, вносимые субъектами законодательной инициативы в Жогорку Кенеш, смогут подаваться в электронном формате. Это позволит сократить расходы государственного бюджета на бумагу и печать.

Принятие законопроекта приведет к следующим положительным результатам:

— сокращение расходов государственного бюджета на бумагу и печать;

— повышение оперативности и эффективности документооборота;

— упрощение процессов хранения и поиска документов;

— развитие процесса цифровизации в работе государственных органов.

Данное предложение направлено на более точное планирование повестки заседаний, повышение содержательности обсуждаемых вопросов и обеспечение порядка на заседаниях. 
