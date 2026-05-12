В Кыргызстане разрешат онлайн-оформление инвалидности

Кабинет министров Кыргызстана внес масштабные изменения в порядок проведения медико-социальной экспертизы и признания граждан людьми с инвалидностью.

Согласно постановлению, теперь в ряде случаев медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно будет проходить дистанционно — с использованием информационно-коммуникационных технологий и без личного присутствия гражданина.

Онлайн-освидетельствование станет возможным для пациентов с тяжелыми хроническими и врожденными заболеваниями, онкологией в терминальной стадии, тяжелыми формами сердечной и дыхательной недостаточности, ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, необратимыми нарушениями зрения, слуха и другими тяжелыми диагнозами.

Кроме того, сроки прохождения экспертизы сократили. После регистрации направления гражданина или ребенка должны освидетельствовать в течение пяти рабочих дней.

Документ также вводит цифровой формат оформления документов. Акты МСЭ, справки, программы реабилитации и другие документы будут формироваться в электронной системе с использованием цифровой подписи.

Для детей с синдромом Дауна предусмотрели отдельный порядок — теперь их смогут направлять сразу в специализированную психиатрическую МСЭК без предварительного освидетельствования в комиссии общего профиля.

Помимо этого, власти внедряют систему оценки реабилитационного потенциала людей с инвалидностью. В зависимости от степени возможности восстановления и социальной адаптации будут определяться сроки и группы инвалидности.

Постановление вступит в силу через 15 дней.