12:21
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

В Кыргызстане разрешат онлайн-оформление инвалидности

Кабинет министров Кыргызстана внес масштабные изменения в порядок проведения медико-социальной экспертизы и признания граждан людьми с инвалидностью.

Согласно постановлению, теперь в ряде случаев медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно будет проходить дистанционно — с использованием информационно-коммуникационных технологий и без личного присутствия гражданина.

Онлайн-освидетельствование станет возможным для пациентов с тяжелыми хроническими и врожденными заболеваниями, онкологией в терминальной стадии, тяжелыми формами сердечной и дыхательной недостаточности, ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, необратимыми нарушениями зрения, слуха и другими тяжелыми диагнозами.

Кроме того, сроки прохождения экспертизы сократили. После регистрации направления гражданина или ребенка должны освидетельствовать в течение пяти рабочих дней.

Документ также вводит цифровой формат оформления документов. Акты МСЭ, справки, программы реабилитации и другие документы будут формироваться в электронной системе с использованием цифровой подписи.

Для детей с синдромом Дауна предусмотрели отдельный порядок — теперь их смогут направлять сразу в специализированную психиатрическую МСЭК без предварительного освидетельствования в комиссии общего профиля.

Помимо этого, власти внедряют систему оценки реабилитационного потенциала людей с инвалидностью. В зависимости от степени возможности восстановления и социальной адаптации будут определяться сроки и группы инвалидности.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373469/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации
В Кыргызстане обновили правила работы иностранных СМИ
Путевки или компенсация. Людям с инвалидностью в КР дадут право выбора
В Кыргызстане упростили механизм ГЧП-проектов дороже 1 миллиарда сомов
Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане
Акции хотят перевести в цифру. Кабмин КР меняет правила фондового рынка
Главу кабмина выдвинули в президенты Кыргызского футбольного союза
Проект «Открытый кабинет» запускает администрация президента Кыргызстана для СМИ
Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов
Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Популярные новости
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
12 мая, вторник
12:13
Компания из Кыргызстана планирует добывать золото в Афганистане Компания из Кыргызстана планирует добывать золото в Афг...
12:13
В городе Ош полностью снесли кафе «Аль-Мансур»
12:12
Драка, туалет под окнами и мусор. В Бишкеке нашли героев вирусного видео
12:08
На длинные очереди в областной больнице жалуется житель города Ош
12:07
«Ребенок не смог пойти в школу»: в Киркомстроме затопило двор и подъезд дома