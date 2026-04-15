Власть

Дорогие анализы. В ЖК просят поставить лаборатории в госстационарах

Депутат Салтанат Аманова на заседании ЖК подняла вопрос о высокой стоимости анализов в частных лабораториях.

«Сдать МРТ стоит сегодня от 2 тысяч до 5 тысяч сомов. Зарабатывают частные клиники, а население страдает из-за высокой стоимости анализов. Я призываю кабмин обеспечить государственные стационары городов Оша и Бишкека и семь областей лабораториями, чтобы снизить нагрузку для граждан страны. Бюджет КР уже выполняется с профицитом, думаю, кабмин может изыскать средства на установку таких лабораторий. Средства, которые будут аккумулироваться в госмедучреждениях, можно будет направлять на ремонт зданий», — добавила она.

Депутат Венера Салямова также подняла вопросы, связанные с лабораторными анализами и их стоимостью. По ее словам, при приеме пациентов имеет место практика необоснованного назначения повторных лабораторных анализов.

«В частных и государственных лабораториях стоимость анализов различается, что создает дополнительную финансовую нагрузку для граждан. Нужно рассмотреть вопросы регулирования необоснованного назначения повторных анализов, упорядочения ценовой политики на лабораторные услуги, а также разработки единого и доступного механизма ценообразования на лабораторные исследования по всей стране», — добавила она.
