ЖК одобрил законопроект об усилении ответственности граждан за выброс мусора

В Жогорку Кенеше принят законопроект, направленный на усиление ответственности за нарушение правил благоустройства и выброс мусора, в первом чтении. Решение принято сегодня при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Инициатор — депутат Дастан Бекешев.

Нардеп отметил, что законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение правил благоустройства, за выброс, складирование и сжигание мусора в неустановленных местах, а также за повреждение водохозяйственных сооружений. Наряду с этим предлагается предусмотреть в качестве альтернативы штрафам привлечение нарушителей к общественным работам.

Депутаты отметили, что остается непонятным, как и кто будет отслеживать выброс мусора в неположенном месте и были ли случаи привлечения к общественным работам ранее по общественным правонарушениям. Некоторые предложили просто увеличить сумму штрафа.
